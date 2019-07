Calciomercato Fiorentina, non solo Boateng e Lirola: Nainggolan è più vicino, la situazione

Calciomercato Fiorentina, toscani scatenati in questi ultimi giorni. Dopo i colpi Boateng e Lirola (per il primo è arrivata l’ufficialità, per il secondo è attesa a breve), si fa sempre più interessante la situazione relativa a Nainggolan. Sembra proprio che il centrocampista abbia dato la sua disponibilità a trasferirsi in viola e nelle ultime ore si sarebbe intensificati i contatti fra i toscani e l’Inter per la cessione in prestito. L’obiettivo, dichiarato pubblicamente dallo stesso belga, è di non allontanarsi troppo da casa e dall’Italia per stare vicino alla moglie.

In casa Fiorentina, però, non ci si occupa soltanto del mercato in entrata, ma c’è anche da trattenere qualche pezzo pregiato. A tal proposito, la questione Chiesa si arricchisce ogni giorno di nuovi scenari. A parlare è stato questa volta Joe Barone: “Non vorrei rispondere più a domande che lo riguardano – ha spiegato – perché Federico non è un problema, è un calciatore al quale tutti vogliamo bene, compresa la città. E’ forte ed è importante per la squadra“.