Calciomercato Fiorentina, Pradé fa il punto: “Lirola, Balotelli, Chiesa, Rafinha, Borja Valero, vi dico tutto”

Calciomercato Fiorentina, il direttore sportivo viola Daniele Pradé fa il punto generale tra entrate e uscite della squadra: parla di Balotelli, Lirola, della situazione Chiesa e anche di Rafinha. Ecco le sue parole.

“Sappiamo quello che vogliamo fare, abbiamo le idee molto chiare. In questi giorni di ritiro dovevamo capire e valutare tante cose. Io sono sereno e spero lo sia anche il presidente. Con il mister parliamo tutti i giorni. Lirola? E’ uno dei giocatori che ci piace, ne stiamo seguendo tanti. Balotelli? E’ un giocatore fortissimo, è un bravissimo ragazzo ma non rientra in quello che vogliamo noi. Stesso discorso per Rafinha, nella testa con il mister pensiamo ad altro“.

“Chiesa? La situazione è chiusa, c’è stata chiarezza da parte del presidente e di Barone, è un giocatore che la società vuole tenere. Federico è un ragazzo perbene e serio, capisco quello che passa nella sua testa ma deve anche capire quali sono le esigenze di una proprietà appena arrivata, che vuole fare bene e che deve partire da situazioni certe. Noi vogliamo costruire una squadra che abbia una forte d’identità, formata da giovani ma anche da uomini. Borja Valero? E’ il profilo ideale ma non significa che siamo su di lui“.