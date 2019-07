Calciomercato, le novità: si decide il futuro di James Rodriguez, il Bologna gongola ed il Genoa è scatenato

Sono ore sempre di più calde di calciomercato, ecco tutte le ultime novità sul campionato di Serie A e non solo. Sono giorni decisivi per il futuro del calciatore James Rodriguez, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo entro questa settimana si deciderà la squadra del colombiano. Si tratta di un testa a testa tra Napoli ed Atletico Madrid con i ‘Colchoneros’ che sembrano nettamente favoriti nella corsa, secondo Marca l’Atletico ha deciso di puntare su James rispetto ad Eriksen ma trattare con i cugini-rivali non sarà di certo facile, i Blancos chiedono un trasferimento a titolo definitivo per 40 milioni di euro. Nel frattempo visite mediche per Rog con il Cagliari, il club sardo piazza un colpo importante per la mediana.

Il Milan continua il pressing per Demiral, è il calciatore ex Sassuolo il vero obiettivo per la difesa. Continuano i colloqui con la Juventus, ancora incertezza sulla formula, l’affare potrebbe anche chiudersi a titolo definitivo. Grande colpo di mercato del Bologna, è atteso per la giornata di domani l’arrivo in Italia di Andreas Skov Olsen, attaccante danese classe 1999 del Nordsjaelland. Infine il Genoa che è scatenato, secondo Sky Sport trattativa in corso Roque Mesa, centrocampista classe 1989 del Siviglia, si lavora per un prestito con diritto di riscatto.