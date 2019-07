CALCIOMERCATO GENOA – Il presidente Preziosi ha imparato la lezione dopo l’ultima stagione di sofferenza che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata ed adesso sta costruendo un Genoa importante per il prossimo campionato. Per la difesa sono arrivati Zapata e Barreca, per l’attacco Pinamonti, calciatori che non hanno bisogno di presentazioni. Adesso le attenzioni della dirigenza sono rivolte al centrocampo ed anche in questo caso il nome è super. Si tratta del calciatore della Fiorentina Marco Benassi, calciatore completo è in grado di cambiare passo al centrocampo, è bravissimo negli inserimenti e ha anche fiuto per il gol. Il calciatore è in uscita dai viola e sta valutando la proposta del Genoa, la trattativa può considerarsi avanzata ed a stretto giro di posta potrebbe arrivare la fumata bianca.