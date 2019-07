Il Genoa si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione positiva, la squadra di Andreazzoli al lavoro per il ritiro austriaco di Neustift. tra le novità il bomber Pinamonti prelevato dall’Inter, l’esterno sinistro Barreca acquistato dal Monaco e l’attaccante Gumus, ex Galatasaray, non c’è Romero che effettuerà le visite mediche con la Juventus nella giornata di domani. Radu e Zapata si uniranno nella seconda fase del ritiro in programma in Francia vicino a Nantes a partire dal 24 luglio, attesi tra qualche giorno Hiljemark e Pandev, i calciatori in uscita sono: Rossettini, Lapadula, Sandro, Omeonga e Lakicevic.

In entrata per rinforzare la cabina di regia ci sarebbe Valentin Vada, secondo L’Equipe il centrocampista argentino (puo’ essere schierato mediano o trequartista) di 23 anni del Bordeaux è un obiettivo del Genoa, lo scorso gennaio è andato in prestito per sei mesi al Saint Etienne, valutazione di 4 milioni.