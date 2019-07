CALCIOMERCATO GENOA – L’ultima stagione è servita da lezione in casa Genoa, il brivido retrocessione è rimasto vivo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, adesso il presidente Preziosi non ha più intenzione di soffrire e sta portando avanti una campagna acquisti veramente importante. Nelle ultime mosse la dirigenza rossoblu ha chiuso per un colpo ‘galattico’, un innesto veramente da novanta ed in grado di innalzare e di molto la qualità di una squadra molto competitiva dopo gli ultimi innesti. E’ fatta infatti per un arrivo dal Real Madrid, si tratta di Lucas Silva, tornato ai Blancos dopo il prestito al Cruzerio adesso è pronto ad essere protagonista in Italia, accordo raggiunto per 2,5 milioni di euro, già nelle prossime ore visite mediche e firma del nuovo contratto.