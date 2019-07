Calciomercato, le ultime: Genoa grandi firme, doppio colpo del Lecce e tutti gli obiettivi della Fiorentina

Il calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si tratta del difensore Magnani dell’attaccante Babacar, per entrambi accordo con il Sassuolo per un doppio prestito, il primo con diritto di riscatto, il secondo con obbligo, a questo punto sembra sfumare definitivamente Yilmaz. Genoa letteralmente scatenato, ai dettagli Lucas Silva dal Real Madrid per 4 milioni di euro e si proverà il colpaccio per uno tra Borja Valero e Biglia, per la fascia il sogno è Bruno Peres, Boateng non è sicuro di rimanere al Sassuolo, nelle ultime ore si è riaperta la pista che porta all’Eintracht Francoforte.

Grandi obiettivi per la Fiorentina. Per quanto riguarda la prima punta Montella sembra intenzionato a puntare su Vlahovic che si giocherà il posto con Simeone, per l’esterno d’attacco il nome è quello di De Paul dell’Udinese mentre per quanto riguarda il centrocampo si avvicina il ritorno di Badelj.