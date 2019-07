Genoa, ufficiale l’acquisto del giovane difensore, classe 2000, Nicholas Rizzo. Arriva dall’Inter. Di seguito, il comunicato del club ligure.

“Il Genoa Cricket and Football Club ha perfezionato con Fc Internazionale Milano l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Nicholas Rizzo (Esine, 11-03-2000). Il neo acquisto è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro in cui ha all’attivo una trafila di otto anni. Con le squadre di appartenenza vanta due titoli di campione d’Italia (categoria Under 15 e Under 19), oltre alla conquista di un Torneo di Viareggio. Rizzo partirà la prossima settimana per il ritiro in Val Stubai“.