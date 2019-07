CALCIOMERCATO GENOA – Il Genoa parla sempre più polacco. Il Grifone ha ufficializzato gli acquisti del terzino Pawel Jaroszysnki e del centrocampista Filip Jagiello. Questo il comunicato ufficiale del Genoa.

“Il Genoa Cricket and Football Club ufficializza di aver ingaggiato il centrocampista Filip Jagiello (Lubin, 08/08/1997) e l’esterno difensivo Pawel Jaroszynski (Lublino, 02/10/1994), in forza nell’ultima stagione rispettivamente al Zaglebie Lubin e all’Ac Chievo Verona. I due acquisti si uniranno ai compagni per l’inizio della preparazione estiva e il ritiro pre-campionato. Entrambi vantano una trafila significativa nelle rappresentative nazionali giovanili della Polonia, con la partecipazione da titolari a una edizione della fase finale dell’Europeo Under 21 (Jaroszynski nel 2017, Jagiello nel 2019)”.