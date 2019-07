CALCIOMERCATO HELLAS VERONA – Hellas Verona attivissimo in queste ultime ore di calciomercato, l’obiettivo della squadra sarà quello di conquistare la salvezza. La dirigenza si sta muovendo sul mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra, servono calciatori d’esperienza per la categoria ed in grado di portare anche esperienza. Può essere considerato da questo punto di vista l’arrivo del centrocampista Miguel Veloso, il calciatore ex Genoa era svincolato ed a spingere per l’accordo è stato proprio l’allenatore Juric. Il centrocampista è pronto a firmare il contratto per una stagione, l’Hellas cambia pelle con innesti di qualità considerando anche l’arrivo di Bocchetti.