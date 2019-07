Calciomercato Inter, futuro Dzeko? I bookies sono sicuri…

Nessun dubbio per quanto concerne il futuro di Edin Dzeko, i bookies sono sicuri: l’attaccante è destinato a finire all’Inter.

Gli analisti, valutando anche l’intreccio tra Roma e Juve per Higuain, si sbilanciano sul passaggio in nerazzurro del bosniaco. L’Inter, riporta Agipronews, svetta nelle scommesse Stanleybet, con l’arrivo di Dzeko entro il 2 settembre offerto a 1,25. La Roma rimane ovviamente in lista, ma per la conferma ai giallorossi si sale a 2,85. Più in salita il ritorno in Premier, con Everton e West Ham a 4,50 e 6,50; tra i due club inglesi è in agguato il Napoli a 5,50, mentre il colpo di scena Juventus è a 10 volte la posta.