“Lukaku? Non è in forma, non sarà disponibile. Il suo futuro? Non ho aggiornamenti dall’ultima volta che ho parlato“. Queste le parole dell’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, riguardanti l’assenza di Lukaku nella partita contro l’Inter valida per la International Champions Cup.

“In entrata – aggiunge – stiamo lavorando su uno o due. Il mio obiettivo qui è prepararci per per le partite e le sessioni di allenamento“.