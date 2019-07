Calciomercato Juventus, arriva l’ok per De Ligt: domani l’arrivo a Torino, mercoledì le visite

Non c’erano ormai più dubbi sull’arrivo di De Ligt alla Juventus, ma mancavano gli ultimi dettagli (tra cui le famose ‘garanzie bancarie’ di cui parlava Overmars) per formalizzare l’accordo e procedere in maniera definitiva. Problemi risolti, il giovane difensore olandese si può definire un calciatore della Juventus.

Come anticipato da Sky Sport, domani in tarda serata il calciatore sarà a Torino e mercoledì svolgerà le visite mediche, rimandate così di qualche giorno. Confermate formula, prezzo e clausola rescissoria. La difesa dei bianconeri si rinforza in maniera importante, rispondendo a Inter e Napoli e ai rispettivi colpi Godin e Manolas.