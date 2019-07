Calciomercato Juventus, Cancelo può salutare: pronto il sostituto

La Juventus è molto attiva in entrata, ma necessariamente dovrà fare qualche operazione in uscita. Uno dei calciatori destinati a salutare è Joao Cancelo. Sul terzino portoghese è da tempo forte l’interesse del Manchester City. Guardiola stravede per il calciatore, ma gli inglesi non hanno ancora affondato il colpo. Ecco perché potrebbe inserirsi il Barcellona, che potrebbe perdere Semedo, possibile contropartita nell’affare Griezmann. La richiesta della Juventus è chiara: 60 milioni senza contropartite.

In caso di partenza di Cancelo, Paratici ha già pronto il sostituto: Matteo Darmian. Il terzino del Manchester United è un nome sempre piaciuto a Torino e ha un prezzo abbordabile. Il desiderio di Darmian è chiaro: tornare in Italia e riconquistare la Nazionale. La Juventus sarebbe l’ideale: Darmian potrebbe giocare a destra e, in caso di necessità, anche a sinistra.

In attesa di sviluppi su questo fronte, i bianconeri insistono per de Ligt con la prima offerta ufficiale recapitata all’Ajax: 55 milioni più 10 di bonus. C’è ancora una differenza di una decina di milioni, ma la sensazione è che l’affare possa definitivamente sbloccarsi nelle prossime settimane.