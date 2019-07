Calciomercato Juventus, la clamorosa bomba dalla Spagna: Neymar si è proposto ai bianconeri!

Che il rapporto tra Neymar e il Paris Saint Germain fosse ai ferri corti, lo si era capito. Sembrano ormai passati secoli dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel per la folle cifra di 222 milioni di euro. Entusiasmo, euforia, e ‘nulla più’ di qualche scudetto e qualche infortunio di troppo. Un rapporto forse, probabilmente, mai definitivamente decollato, e negli ultimi giorni arrivato al limite. E’ evidente che il brasiliano voglia tornare al Barcellona, lo ha anche fatto capire pubblicamente. Ma, resosi conto delle difficoltà di questa operazione, ha ‘messo le mani avanti’.

A lanciare la bomba di giornata è infatti il ‘Mundo Deportivo‘: ‘O Ney’ avrebbe preso informazioni, proponendosi indirettamente, ad altre big del calcio europeo. Tra queste, ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri, che proprio in questo momento sono impegnati con De Ligt per visite mediche e firma, sarebbero tra le squadre gradite da Neymar, come riferisce il quotidiano spagnolo insieme a Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco.