Calciomercato Juventus, crolla la quota dell’approdo di Neymar in bianconero

La Juventus sta provando a portare Neymar a Torino e le prospettive dell’affare appaiono concrete. Come riporta Agipronews, gli analisti Sisal Matchpoint nelle ultime ore hanno drasticamente abbassato la quota sul passaggio del brasiliano in bianconero, portandola da 12,00 a 2,50. Un taglio su cui pesa l’effettiva fattibilità dell’affare: i bianconeri possono fornire adeguate contropartite tecniche (si parla di Matuidi e Dybala), con cui abbasserebbero di parecchio il prezzo del cartellino. In più, Mauro Icardi – altro obiettivo in attacco della Juve – sembra aver ormai avviato un buon discorso con il Napoli e Gonzalo Higuain appare sempre più convinto del progetto Roma.