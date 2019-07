Calciomercato Juventus, dalla Spagna insistono per Neymar: incontro tra Paratici e il padre del calciatore

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. Dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del calciatore. Neymar ha più volte manifestato l’intenzione di lasciare il Psg per accasarsi al Barcellona. Questa possibilità pare essere sfumata ed ora spunta la Juventus, nettamente favorita rispetto al Manchester United, che non disputa la Champions League.