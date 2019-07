Calciomercato Juventus, l’Everton punta Mandzukic

CALCIOMERCATO – Dopo i grandi colpi in entrata la Juventus pensa anche alle cessioni. Sul piede di partenza c’è Mario Mandzukic. L’attaccante croato non rientra nei piani di Maurizio Sarri ed ha diversi estimatori in giro per l’Europa. Al noto interesse del Borussia Dortmund, che vorrebbe riportare il 33enne in Bundesliga, si è aggiunto anche quello dell’Everton. Il club inglese potrebbe affascinare Mandzukic, tentato dall’idea di giocare in Premier League. Secondo quanto scrive il The Telegraph, Mandzukic piace all’allenatore dell’Everton Marco Silva che è alla ricerca di almeno due attaccanti. Oltre che su Mandzukic, infatti, il club inglese avrebbe messo gli occhi anche su Nicolas Pepé del Lille, giocatore che piace anche al Napoli.

