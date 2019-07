CALCIOMERCATO JUVENTUS – Non solo in entrata, la Juventus si muove anche in uscita, il club bianconero ha definito nelle ultime ore una trattativa importante. Moise Kean lascia l’Italia, il baby attaccante è esploso nell’ultima stagione ed adesso è pronto a trasferirsi in Premier League, esattamente all’Everton, secondo quanto riporta il ‘The Guardian’ le due società hanno trovato l’accordo sulla base di 32 milioni di euro che potrebbero arrivare fino a 40 con i bonus. Per il calciatore un contratto di 3 anni a stagione, il calciatore era in scadenza nel 2020 ed è atteso domani in Inghilterra per le visite mediche, poi la firma del contratto con l’Everton. La Juventus inizia a fare spazio in attacco, in attesa di un colpo in entrata.