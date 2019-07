Due importanti innesti a centrocampo, due in difesa ed uno in attacco (da valutare) e il colpaccio De Ligt. Ma la Juve non ha finito il suo lavoro in entrata. Dall’Inghilterra riferiscono di un nome nuovo per la fascia sinistra qualora Luca Pellegrini dovesse andar via e serva un alternativa ad Alex Sandro.

Il ‘Daily Mail‘ riporta di un interesse di Maurizio Sarri verso il terzino del Tottenham Danny Rose. Gli Spurs sarebbero disposti a trattare per la cessione del giocatore, seguito anche da Psg e Schalke 04.