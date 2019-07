Calciomercato Juventus, dall’Olanda: “E’ fatta per De Ligt, 70 milioni all’Ajax”

Nuovi scenari per quanto concerne la Juventus e l’assalto a De Ligt. Dall’Olanda, infatti, danno l’affare per definito. E’ il ‘De Telegraph‘ a spiegare, sul suo sito internet, che l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Per lo stesso motivo, conferma il quotidiano olandese, il giovane difensore non partirà per il ritiro pre-campionato dell’Ajax.

La Juve ha già da tempo l’accordo con il calciatore (12 milioni), a questo punto si attende solo lo sbarco a Torino che potrebbe avvenire anche nelle prossime ore.