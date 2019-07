Calciomercato Lazio, intesa con il Manchester United per Milinkovic-Savic [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio ha trovato un accordo con il Manchester United per la cessione di Milinkovic-Savic. E’ quanto riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Si aspetta soltanto la cessione di Pogba al Real Madrid, cosa a dir la verità tutt’altro che semplice. In caso di chiusura positiva tra il francese e i Blancos, alla Lazio andrebbero 75 milioni fissi, più 5 di bonus facilmente raggiungibili e 10 di bonus legati agli obiettivi. Al giocatore, invece, sarà fatto sottoscrivere un contratto da 6,5 milioni annui, bonus compresi. L’agente di Milinkovic, Mateja Kezman, sarebbe in queste ore proprio a Manchester per definire gli ultimi dettagli. I nomi per la sostituzione sono quelli dei soliti noto Yazici del Trabzonspor e Szoboszalai del Salisburgo.