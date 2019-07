Calciomercato, le ufficialità: visite mediche per Elmas al Napoli, Fekir al Betis

Nuova operazione di calciomercato per il Napoli, Elif Elmas è a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro, il Fenerbahce tramite i propri canali social ha ufficializzato infatti l’addio del giovane calciatore macedone. Il calciatore è arrivato negli ultimi minuti a Villa Stuart per sottoporsi ai test fisici, inizia così l’avventura italiana per il calciatore che si candida ad essere protagonista con la maglia del Napoli.

Nabil Fekir lascia l’Olympique Lione e passa al Betis Siviglia. L’ufficialità è arrivata direttamente dal club spagnolo, il calciatore ha firmato un contratto fino al 2023 con la sua nuova squadra. secondo ‘L’Equipe’ il club francese ha ricevuto per il centrocampista poco più di 20 milioni di euro fissi più 10 di bonus, a cui va aggiunta la percentuale del 20% su una futura rivendita.