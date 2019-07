Calciomercato Lecce, il presidente Sticchi Damiani annuncia nuovi innesti

CALCIOMERCATO LECCE – “Sono arrivato ieri sera nel ritiro di Santa Cristina ed ho trovato un bel clima, sereno e tranquillo. Possiamo usufruire di ottime strutture, ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro”. Sono le dichiarazioni del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, che ha deciso di seguire la squadra nel ritiro precampionato. “Certamente il lavoro per la costruzione dell’organico non e’ terminato – ha sottolineato Sticchi Damiani -, il nostro direttore sportivo sta facendo un ottimo lavoro. Al di la’ dei nomi arriveranno giocatori funzionali al progetto. In questa nuova avventura nel massimo campionato cercheremo di proporre gioco, com’e’ nella filosofia del nostro allenatore, con tutte le difficolta’ che la serie A propone”.

Infine una battuta sull’andamento da record registrato dagli abbonamenti sottoscritti, al momento oltre 14 mila: “E’ un dato incredibile, una risposta importante che il territorio ha dato. L’entusiasmo dei nostri tifosi e’ quello di cui abbiamo bisogno per affrontare questa avventura che ci attende, che sappiamo essere molto complicata, ma che vogliamo vivere appieno”.