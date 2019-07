Calciomercato Milan, ai dettagli per Theo Hernández: la strategia per Dani Ceballos [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO MILAN – Giorni decisivi per il Milan sul mercato. Ai dettagli l’arrivo di Theo Hernández, che dovrebbe essere definito domani. L’intesa è stata trovata sulla base di 20 milioni. Il terzino francese può definirsi un affare praticamente chiuso. Diverso il discorso per quanto riguarda Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo ha vinto ieri gli Europei Under 21 con la sua nazionale, confermandosi ancora una volta come uno dei migliori giocatori del torneo. Il calciatore ha fatto sapere nei giorni scorsi di voler giocare da titolare. Difficile che ciò possa avvenire nel Real Madrid e quindi il Milan ha chiesto informazioni. Il Real spara alto: 40 milioni. I rossoneri proveranno ad imbastire la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Ceballos piace anche in Premier League: Tottenham ed Arsenal su tutte. Gli Spurs vorrebbero cautelarsi in caso di partenza di Eriksen, destinazione Real Madrid, e potrebbero richiedere proprio Ceballos come parziale contropartita. I Gunners vorrebbero rinforzare la loro mediana. Intanto l’Arsenal vuole blindare Torreira offrendogli il rinnovo di contratto. Il centrocampista uruguayano resta uno dei preferiti di Giampaolo. Insomma, il Milan si prepara ad una settimana “blanca”.

