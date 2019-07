Calciomercato Milan, alzata l’offerta per Veretout: la risposta della Fiorentina [CIFRE e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan insiste per Veretout. I rossoneri hanno alzato l’offerta ai viola per il mediano francese. La nuova proposta fatta dal Milan è di 18 milioni più bonus (2-3 milioni) senza inserire la contropartita tecnica di Biglia, andando incontro alle richieste della società viola. Questa mattina il ds Daniele Pradè e Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, hanno raggiunto Casa Milan e hanno trattato con i dirigenti rossoneri il futuro di Veretout. Nel corso dell’incontro si è parlato anche del difensore argentino German Pezzella, che i viola continuano a dichiarare incedibile. Per Veretout sono attese novità a breve, visto che il centrocampista non è stato convocato da Montella per la tournée negli Usa. La Fiorentina, inoltre, potrebbe avere un nuovo incontro anche con la Roma, anch’essa molto interessata al calciatore.

