Calciomercato Milan, Bennacer ad un passo: le cifre e il giorno delle visite mediche

Ismael Bennacer sta disputando un’ottima Coppa d’Africa, che culminerà venerdì nella finale della sua Algeria contro il Senegal. A tener banco per il calciatore di proprietà dell’Empoli è soprattutto la trattativa tra i toscani e il Milan. L’accordo è stato trovato sulla base di 16 milioni più 2 di bonus. Nelle ultime ore è stato messo a punto anche quello con gli agenti del centrocampista. Bennacer firmerà un quinquennale a 1,5 milioni di euro a stagione. Le visite mediche potrebbero essere fissate per l’inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì, dopodiché il calciatore andrà in vacanza non prendendo parte alle amichevoli in terra americana.

Shevchenko crede nel nuovo Milan: “così si torna al vertice”