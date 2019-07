Calciomercato Milan, clamoroso: André Silva non supera le visite mediche. O no? E’ mistero…

CALCIOMERCATO MILAN – Quando tutto sembrava fatto, l’affare potrebbe saltare. E’ una situazione che negli ultimi giorni si è già verificata con il passaggio di Perin al Benfica, saltato per un problema alle visite mediche. Stavolta tocca ad André Silva. Il portoghese del Milan, secondo alcune fonti francesi, non avrebbe superato le visite mediche. Il problema riguarderebbe stavolta i tendini. Altre fonti dicono che sarebbe il Monaco a non voler sborsare i 25-30 milioni previsti e si sarebbe nascosto dietro questo “falso” problema. Ovunque stia la verità, quel che è certo è che il trasferimento è destinato a saltare definitivamente. Fonti vicine al Milan assicurano che non ci saranno ripercussioni sull’approdo in rossonero di Angel Correa.