Calciomercato Milan, arriva Duarte: l’annuncio arriva dall’allenatore del Flamengo

“Ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Flamengo Jorge Jesus che ha confermato il trasferimento di Leo Duarte al Milan. Il difensore brasiliano non era nemmeno in panchina nell’ultimo match del Flamengo ed il tecnico in conferenza stampa ha poi confermato l’addio. Si tratta di un difensore centrale che potrebbe far coppia con Romagnoli, la decisione del Milan di chiudere l’affare è arrivata dopo le difficoltà ad arrivare a Demiral, blindato dalla Juventus dopo le ultime prestazioni precampionato. Il Milan verserà nelle casse del club brasiliano circa 11 milioni di euro.