Calciomercato Milan, il no per André Silva non cambia le strategie: Correa è la spalla perfetta di Piatek

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan insiste per Angel Correa. Il mancato passaggio di André Silva al Monaco non sembra aver scombussolato i piani rossoneri. In Spagna danno l’affare vicino alla chiusura per 40 milioni più bonus. A Giampaolo sarebbe piaciuto avere Dybala, ma il sogno rimarrà tale. Non potendo avere l’argentino desiderato si vira su un altro albiceleste. Giampaolo riporterà Correa nel suo ruolo originario, quello di seconda punta. Negli anni dell’Atletico Madrid, l’argentino si è adattato a fare quasi sempre l’esterno nel 4-4-2 di Simeone, puntando meno la porta. Al Milan Correa potrebbe tornare lì dove può incidere ed essere la spalla ideale di Piatek, apparso troppo isolato anche in questo avvio di stagione. Un ruolo congeniale a Correa viste le caratteristiche e i precedenti. Una propensione a partire dalla sinistra per accentrarsi sul piede forte, il destro. Agilità, dribbling e tecnica, questo è Correa, che potrebbe trovare con Giampaolo una seconda vita, anche perché non dimentichiamoci che ha solo 24 anni.

Il Milan continua a cercare un difensore centrale. Matteo Gabbia si è comportato molto bene contro il Bayern Monaco, ma mettere responsabilità enormi su un ragazzo della Primavera (in un Milan che cerca riscatto) appare quantomeno azzardato. Ecco allora che i rossoneri insistono con la Juventus per Demiral. I bianconeri continuano a chiedere 35 milio0ni, troppi secondo il trio Massara-Maldini-Boban. Se la trattativa non dovesse sbloccarsi, il Milan potrebbe virare su altri centrali difensivi per regalare a Giampaolo il Mister X di cui ha bisogno.