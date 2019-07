CALCIOMERCATO MILAN – Nome a sorpresa per la difesa del Milan. Viste le difficoltà incontrate per arrivare a Demiral, i rossoneri tornano a guardare al mercato brasiliano, che spesso ha regalato soddisfazioni in passato. Secondo quanto riporta Sky Sport, si tratta di Leo Duarte. È un centrale classe ’96, brasiliano, gioca nel Flamengo. L’anno scorso ha collezionato 33 presenze in campionato e quattro in Copa Libertadores, con due gol. Il Milan prova ad anticipare la concorrenza della Roma. Il prezzo del cartellino si aggira sui 10 milioni.

