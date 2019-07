Seppur l’interesse si sia leggermente affievolito, non è del tutto tramontata la pista Dani Ceballos per il Milan. Ma c’è adesso una seria concorrente alla corsa per il centrocampista.

Secondo ‘As’, infatti, anche il Tottenham è sulle sue tracce e sarebbe ad un passo dall’acquistarlo. Con il coinvolgimento diretto di Pochettino. Come spiega il quotidiano spagnolo sarebbe stato lo stesso tecnico degli Spurs a chiamare il calciatore del Real Madrid. Ceballos, ai blancos, aveva chiesto la cessione, esprimendo il desiderio di andare in una squadra dove fosse centrale e dove potesse giocare almeno 40 partite a stagione. Così Pochettino gli ha parlato, spiegandogli il ruolo che intende riservargli nel suo Tottenham. E Ceballos si sarebbe convinto.