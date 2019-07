Calciomercato Milan, Rafael Leao è atterrato a Malpensa: domani le visite mediche

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha piazzato un colpo importante per l’attacco, il calciatore Rafael Leao è atterrato nella tarda mattinata di oggi a Malpensa e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche poi sarà un nuovo calciatore rossonero. Il portoghese è arrivato con un volo proveniente da Lisbona, investimento importante, il Milan ha versato nelle casse del Lille 35 milioni di euro e come parziale contropartita andrà Tiago Djalo’, valutato 5 milioni. Entro i prossimi giorni previsto anche l’arrivo del difensore Duarte: ‘Voglio ringraziare tutti – scrive il calciatore- , tutti i giocatori il Flamengo. Sono arrivato da bambino e vado via da uomo. E’ un momento di felicita’ e tristezza, sono stato molto felice qui e ho realizzato un sogno”. Nel frattempo potrebbe riaprirsi la cessione di Andrè Silva al Monaco, in caso di fumata bianca nuovo assalto a Correa.