Un’altra pretendente per Suso, tra i calciatori non sicuri di rimanere al Milan. Secondo ‘Marca’, il Siviglia è molto interessato al calciatore, richiesto espressamente dal tecnico Lopetegui. L’ex allenatore di Spagna e Real Madrid, ha allenato il calciatore del Milan quando era in Nazionale, e non ha fatto mistero che gli piacerebbe averlo in Andalusia.

“Suso è un giocatore che conosciamo bene dalle categorie inferiori. Si è stabilito nell’élite e ha assunto un ruolo importante. Ha molta qualità, dribbling. È in un grande momento, è dinamico ed è in ottime condizioni. Sarebbe perfetto per il nostro modo di giocare e ci piace molto“, le parole di Lopetegui.