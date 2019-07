Calciomercato Napoli, futuro sempre conteso per Pepé: si dovrebbe decidere entro martedì

Calciomercato Napoli, futuro sempre conteso per Nicolas Pepé: oltre agli azzurri c’è l’Arsenal. “Il Lille ha ricevuto tre offerte di 80 milioni di euro e il giocatore dovrebbe optare per l’Arsenal o il Napoli“, ha rivelato ad AFP una fonte vicina alle trattative. “Si dovrebbe risolvere entro martedì. I due club gli offrono uno stipendio netto di 8 milioni di euro e penso che il giocatore abbia già fatto la sua scelta. La preferenza di Pépé andrebbe all’Arsenal, che giocherà in Europa League la prossima stagione. Ma la prospettiva di giocare la Champions League con il Napoli e Carlo Ancelotti potrebbe far pendere la bilancia verso la squadra italiana“.