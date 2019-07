Calciomercato Napoli, si allontana James Rodriguez: “ha scelto l’Atletico Madrid”, le ultime dalla Spagna

Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, rischia però di saltare una trattativa che sembrava ormai alla battute finale, si tratta del colombiano James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina il calciatore ha scelto l’Atletico Madrid, ‘Bombazo a la vista’ è il titolo del giornale che spiega come la volontà di James sia quella di non spostarsi da Madrid e passare quindi dal Real all’Atletico ed essere allenato quindi dell’allenatore Simeone. Anche l’accordo tra i club sembrerebbe ormai nella fase finale con la fumata bianca che potrebbe arrivare addirittura a stretto giro di posta. Si tratta di una tegola importante per il Napoli che aveva deciso di puntare tanto sul colombiano per rinforzare la rosa, adesso dovrà guardarsi altrove salvo nuovo clamoroso inserimento con un’offerta irrinunciabile.