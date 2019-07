Calciomercato Napoli: Jorge Mendes a Dimaro per James? Intanto il presidente del Betis si sbilancia su Milik

Calciomercato Napoli, gli azzurri a lavoro tra entrate e uscite. Sempre molto calda la questione relativa a James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘As’, l’agente del giocatore colombiano, Jorge Mendes, è arrivato questa mattina a Milano e nel pomeriggio è atteso nel ritiro della squadra di Ancelotti in Val di Sole, dove dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha già un accordo di massima con Rodriguez, nel mirino anche dell’Atletico Madrid, ma insieme al suo procuratore si studierà anche la formula giusta per convincere il Real Madrid a lasciarlo partire.

Per quanto riguarda le uscite, invece, si registra il forte interesse del Real Betis per Arkadiucz Milik. Secondo quanto riportato oggi da ‘Estadio Deportivo’, il vicepresidente e responsabile dell’area tecnica del club andaluso, José Miguel Lopez Catalan, si è sbilanciato confermando che, quello del polacco, “è un profilo che ci interessa, perché stiamo cercando un attaccante. Però, in questo momento non posso di altro“.Da capire, adesso, le mosse di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe però liberare l’attaccante solo in caso di arrivo di Mauro Icardi.

Ultim’ora, arriva la smentita del Napoli –> “Nonostante anche la radio ufficiale del Napoli dica che a Dimaro sta arrivando Mendes, naturalmente Mendes non sta arrivando a Dimaro. E’ veramente triste che tutti possano correre dietro a qualunque cosa venga scritta senza fare alcuna verifica”, è questo il messaggio pubblicato del Napoli sul profilo Twitter ufficiale.