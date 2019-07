Calciomercato Napoli, Jorge Mendes allo scoperto su James Rodriguez: “Cosa farà?”, l’agente risponde così…

Calciomercato Napoli, continua a rimanere un intrigo la vicenda riguardante James Rodriguez: ieri dalla Spagna hanno fatto capire che il Real Madrid ha fatto dietrofront. Né partenopei né Atletico, il colombiano è tornato ad allenarsi coi blancos dopo più di due anni e Florentino Perez non ha più intenzione di cederlo.

In attesa di conferme o smentite in merito a questa notizia, ha parlato l’agente del calciatore, il noto procuratore Jorge Mendes: ““James Rodriguez? Non sono io a decidere queste cose – le sue parole in occasione del ‘Marca Leyenda’ consegnato a Cristiano Ronaldo, altro suo assistito – Chiedetelo a Florentino Perez. Lui è un professionista, vedremo cosa accadrà, non lo so. Spero nella soluzione migliore per il club e per il calciatore“.