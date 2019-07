Calciomercato Napoli, le parole del presidente dell’Atletico Madrid riaccendono le speranze per James

CALCIOMERCATO NAPOLI – La vicenda James Rodriguez non sembra trovare una fine. Un giorno il colombiano sembra più vicino al Napoli, un altro appare più vicino all’Atletico Madrid. A proposito del colombiano ha parlato il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo:“L’Atletico è interessato ai grandi giocatori, e indiscutibilmente James lo è. Ma non è detto che arriverà all’Atletico”. Alla domanda se esista una trattativa in corso per avere James, Cerezo ha risposto: “Per quanto ne so, no”, riaccendendo le speranze del Napoli, che sembrava aver allentato la presa.