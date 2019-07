Calciomercato Napoli, il presidente del Lille: “Pépé e Leao pronti ad andare via”

Il Lille può contare in squadra su calciatori di grande talento e che sembrano destinati verso altri lidi, è il caso principalmente di Nicolas Pépé e Rafael Leao, entrambi sono finiti nel mirino del Napoli ma non solo, anche tanti altri club seguono le vicende dei due calciatori. Arrivano importanti dichiarazioni da parte di Gerard Lopez, presidente del Lille che in un’intervista a “La Voix du Nord” sembra quasi rassegnato a perdere i suoi campioni: “Pepe’ poteva andare via gia’ un’estate fa, ha grandi offerte e ci sono club importanti su di lui per cui penso che andra’ via anche se nel calcio non si sa mai – le parole di Lopez – Anche per Leao abbiamo offerte importanti, dobbiamo parlare col giocatore: in fatto di ingaggi, appena si fanno avanti le big, non possiamo piu’ competere”.