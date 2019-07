CALCIOMERCATO NAPOLI – James Rodriguez è sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli. A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, per il quale le distanze sono ridotte. I partenopei insistono per il prestito con obbligo di riscatto, il Real Madrid vorrebbe subito la cessione per 42 milioni. Nelle ultime ore, però, i due club si sarebbero avvicinati e filtra ottimismo circa la riuscita dell’operazione.