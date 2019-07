Calciomercato Napoli, Wanda Nara sulla strada di Icardi: l’idea di De Laurentiis

Che Mauro Icardi fosse fuori dal progetto Inter lo si era capito, dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione e una tregua soltanto ‘di facciata’. Ieri sono poi arrivate le parole di Marotta a confermare il tutto anche pubblicamente. Adesso, Icardi vuole restare in Italia: al momento le possibile destinazioni sono due, le antagoniste principali: Juventus e Napoli.

Per quanto concerne gli azzurri, un’idea aleggia nella mente di Aurelio De Laurentiis, la stessa che propose qualche anno fa. Come evidenzia la Gazzetta, infatti, dopo il passaggio di Higuain alla Juve tre anni fa, il numero uno dei partenopei pensò all’attaccante argentino per sostituire il Pipita, proponendo alla moglie agente Wanda Nara un ruolo importante nel successivo cinepanettone. Una proposta interessante e valutata anche positivamente da entrambi, ma poi arrivò l’Inter a dichiarare il giocatore incedibile.

Ora, a distanza di qualche anno, le cose sono cambiate per i nerazzurri. ADL può tornare all’assalto riformulando la stessa proposta…