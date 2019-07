Calciomercato, le notizie del giorno – Grandi nomi per il Genoa, doppio colpo del Lecce, trattative in B e C

CALCIOMERCATO – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti.

GRANDI NOMI PER IL GENOA, DOPPIO COLPO LECCE – Il calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si tratta del difensore Magnani dell’attaccante Babacar, per entrambi accordo con il Sassuolo per un doppio prestito, il primo con diritto di riscatto, il secondo con obbligo, a questo punto sembra sfumare definitivamente Yilmaz. Genoa letteralmente scatenato, ai dettagli Lucas Silva dal Real Madrid per 4 milioni di euro e si proverà il colpaccio (TUTTI I NOMI PER IL GRIFONE E GLI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA)

UN ALTRO GIAPPONESE IN ITALIA – Quasi vicino alla conclusione un bel colpo per il Genoa: lunedì, infatti, potrebbe essere il giorno di Daichi Kamada, trequartista giapponese prossimo ai 23 anni di proprietà dell’Eintracht Francoforte, ma che nell’ultima stagione si è messo in luce in Belgio nelle fila del Sint-Truiden, mettendo a segno 16 reti e fornendo 9 assist. L’operazione è ormai in via di definizione e dopo le visite mediche il giocatore firmerà il contratto (I DETTAGLI)

LE TRATTATIVE IN B E C – Si muove anche in Serie B e Serie C il calciomercato, ecco tutte le trattative riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Entella si è messo alla ricerca di un nuovo attaccante ma anche di un centrocampista, l’obiettivo è Morosini del Brescia che rappresenta un vecchio pallino ma il calciatore che può considerarsi il più vicino è Cesar Falletti reduce dall’esperienza al Palermo. Si proverà a convincerlo, l’altro nome è quello Schenetti del Cittadella. Il Frosinone cerca una mezzala (TUTTI GLI AFFARI)