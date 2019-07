Calciomercato, le notizie del giorno: nome nuovo per il Napoli, prende forma la Roma, novità su De Rossi

Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti.

NAPOLI, ATALANTA, BOLOGNA – Ultime ore calde di calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre più vicino al Benfica, nell’operazione verrà inserito anche il cartellino del giovane (TUTTE LE TRATTATIVE)

LA NUOVA ROMA DI FONSECA – Dopo le cessioni arrivano gli acquisti. La Roma mette da parte i malumori dei tifosi soprattutto dopo la cessione di Manolas, nelle ultime ore il club giallorosso è stato veramente protagonista del calciomercato, la squadra si è rinforzata e adesso non può nascondersi, punta almeno alla qualificazione alla Champions League. Dopo gli arrivi di Spinazzola e Diawara la Roma nelle ultime ore ha chiuso altri due importanti colpi, la squadra adesso è quasi completa e si candida ad essere protagonista nella prossima stagione. Adesso manca la ciliegina sulla torta, l’attaccante (IL NUOVO UNDICI)

NOVITA’ SU DE ROSSI – Sono passati 51 giorni da quel 26 maggio in cui Daniele De Rossi ha calcato per l’ultima volta il prato dello Stadio Olimpico con la maglia della Roma. Il centrocampista pare aver deciso il suo futuro. Sarà ancora in campo, ma non in Italia. La sua prossima destinazione è (LA SQUADRA E I DETTAGLI)