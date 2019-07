Calciomercato, le notizie del giorno: Andrè Silva lascia il Milan, rinnovo in casa United

David De Gea rinnoverà con il Manchester United fino al 2025. Lo scrive oggi il quotidiano britannico ‘Telegraph’ secondo cui il prolungamento del contratto sarà ufficializzato dopo la tournée dell’Icc. Il portiere spagnolo difenderà la porta dei Red Devils per altre sei stagioni, diventando il portiere più pagato al mondo, con 21 milioni l’anno per un totale di 130 milioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sembrava potesse essere il partner d’attacco ideale di Piatek nel nuovo Milan di Giampaolo. Ma André Silva non proseguirà la sua avventura in rossonero. Il portoghese ha lasciato il ritiro di Boston per tornare in Europa dove nelle prossime ore firmerà un contratto con il Monaco. L’attaccante ha salutato la squadra e alle 4 di questa notte (22 ore locali) ha preso l’aereo per rientrare a Milano. L’operazione porterà nelle casse del Milan circa 30 milioni di euro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO),

Il Napoli continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo è tentare l’assalto allo scudetto. La dirigenza non si ferma sul mercato, indicazioni dal tecnico Carlo Ancelotti, nella diretta su Tv Luna: “James non mi risulta sia dell’Atletico Madrid. A me come giocatore piace molto. Sono legato a lui, perché con me ha fatto benissimo. E sono convinto che farebbe molto bene a Napoli”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).