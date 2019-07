Calciomercato, le notizie del giorno: la bomba sulla Juventus è clamorosa, si muovono anche le medio-piccole

Giornata viva di calciomercato, ecco tutte le notizie. Ormai da qualche anno, Milinkovic Savic è il pezzo pregiato della Lazio. La sua ultima stagione non è stata come la precedente, ma il serbo resta un calciatore interessante in prospettiva e non per niente diverse squadre gli hanno messo gli occhi addosso. Tra le pretendenti, secondo i bookmaakers, ne spunta un’altra oltre alle solite note: il Paris Saint Germain. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tutto gira intorno agli attaccanti. Ebbene sì. Dopo aver messo una pezza alle difese, con De Ligt, Manolas, Godin e Mancini, le big stanno spostando le loro attenzioni sul reparto offensivo. Mai come in questo caso, però, gli intrecci di mercato sono così complessi. Si parte da tre nomi, i soliti: Icardi, Higuain e Dzeko. Il primo si sta allenando da solo in attesa di buone nuove sul futuro, con lo sfondo Juventus e Napoli all’orizzonte. Se non sarà estero, le due destinazioni non possono che essere torinesi o partenopei, questo è evidente. De Laurentiis fiuta e sta in allerta, Paratici gioca all’attacco ma attende mosse dell’Inter, che in tutto ciò è la compagine che ha più urgenza nel mandare via l’argentino. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Che il rapporto tra Neymar e il Paris Saint Germain fosse ai ferri corti, lo si era capito. Sembrano ormai passati secoli dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel per la folle cifra di 222 milioni di euro. Entusiasmo, euforia, e ‘nulla più’ di qualche scudetto e qualche infortunio di troppo. Un rapporto forse, probabilmente, mai definitivamente decollato, e negli ultimi giorni arrivato al limite. E’ evidente che il brasiliano voglia tornare al Barcellona, lo ha anche fatto capire pubblicamente. Ma, resosi conto delle difficoltà di questa operazione, ha ‘messo le mani avanti’. A lanciare la bomba di giornata è infatti il ‘Mundo Deportivo‘: ‘O Ney’ avrebbe preso informazioni, proponendosi indirettamente, ad altre big del calcio europeo. Tra queste, ci sarebbe anche la Juventus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

il Genoa di Andreazzoli punta ad essere una delle sorprese del prossimo campionato. Il presidente Preziosi e Stefano Capozucca hanno messo gli occhi su Amine Harit, trequartista marocchino dello Schalke 04. Per il classe ’97 ci sono già stati i primi contatti. Il Parma è scatenato. Dopo aver chiuso per il ritorno in Emilia di Roberto Inglese, i ducali hanno praticamente definito l’arrivo di Giuseppe Pezzella dall’Udinese. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dopo i grandi colpi in entrata la Juventus pensa anche alle cessioni. Sul piede di partenza c’è Mario Mandzukic. L’attaccante croato non rientra nei piani di Maurizio Sarri ed ha diversi estimatori in giro per l’Europa. Al noto interesse del Borussia Dortmund, che vorrebbe riportare il 33enne in Bundesliga, si è aggiunto anche quello dell’Everton. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).