Calciomercato, le notizie del giorno – Fiorentina show, la mossa del Psg per Neymar

Non è andata proprio come ci si aspettava. Il passaggio di Neymar al PSG, il più costoso finora della storia del calcio, avrebbe dovuto permettere ai francesi di fare la voce grossa in Europa. Ma tra infortuni (troppi) e screzi vari, il rapporto tra il brasiliano e i parigini si è incrinato, sino ad una rottura quasi definitiva. Alla finestra sempre il Barcellona, dove ‘O Ney’ gradirebbe tornare, mentre sembra non stare in piedi l’ipotesi Juve. Nel frattempo, Leonardo prova il ‘colpo di coda’: convincere l’attaccante a cambiare idea e rimanere al PSG. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Calciomercato Fiorentina, toscani scatenati in questi ultimi giorni. Dopo i colpi Boateng e Lirola (per il primo è arrivata l’ufficialità, per il secondo è attesa a breve), si fa sempre più interessante la situazione relativa a Nainggolan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).