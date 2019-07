Calciomercato, le notizie del giorno: il sogno e la realtà in casa Fiorentina, nuovo difensore per il Milan

E’ stata una giornata intensa per il calciomercato, ecco tutte le trattative di giornata. “Ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Flamengo Jorge Jesus che ha confermato il trasferimento di Leo Duarteal Milan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Valzer di attaccanti. Partiamo dall’Inter, l’idea è quella di chiudere per due attaccanti. Il primo sarà Edin Dzeko, non trovano conferma le voci di una trattativa con la Roma che riguarderebbe anche Icardi, il calciatore argentino non sembra gradire la destinazione giallorossa per questo motivo l’intenzione è chiudere la trattativa con Dzeko senza altri affari, la richiesta della Roma è 20, l’offerta è 12, si può chiudere per 18 milioni di euro ma ancora c’è distanza. E nonostante l’inserimento della Juve l’altro attaccante nerazzurro dovrebbe essere Lukaku. Dybala non è intenzionato a lasciare i bianconeri e per questo la trattativa con lo United rischia di naufragare, spazio libero per l’Inter che però deve alzare l’offerta, Lukaku è la prima richiesta di Conte e l’Inter deve accontentarlo, da escludere dunque la pista Cavani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

In attesa di risolvere le questioni relative a Chiesa e Pezzella, la compagine viola deve muoversi anche in entrata per costruire una squadra che possa alimentare ancor di più l’entusiasmo nato dopo l’arrivo del nuovo patron Rocco Commisso. In tal senso, seppur sia da prendere con le pinze, una notizia è rimbalzata quest’oggi dalla Germania: come riporta il quotidiano ‘Bild‘, i toscani starebbero pensando per l’attacco ad uno svincolato di lusso: Frank Ribery. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

il vero obiettivo della Fiorentina sembra Kevin Prince Boateng, l’ex Milan può diventare un calciatore viola entro i prossimi giorni, c’è invece ancora distanza per Lirola.