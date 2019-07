Calciomercato, le notizie di oggi – De Ligt è della Juve, James si allontana, nome suggestivo per il Bologna

DE LIGT-JUVE, CI SIAMO – Adesso ci siamo veramente: la Juventus ha piazzato il colpo de Ligt. Campagna acquisti sontuosa da parte del club bianconero che dopo i colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey si assicura uno dei migliori difensori in circolazione, sicuramente quello con maggiori margini di miglioramento, superata la concorrenza di Barcellona e Psg. L’accordo con l’olandese era stato trovato già da diverso tempo, mancava invece quello con l’Ajax che è stato raggiunto nelle ultime ore: importante investimento della Juventus che è pronta a versare nelle casse del club olandese 70 milioni più bonus alla fine dunque è stata accontentata la volontà dell’Ajax. L’arrivo di de Ligt in Italia è previsto per la giornata di lunedì, poi le visite mediche e la firma del contratto, clausola rescissoria da 150 milioni di euro. (L’ARTICOLO COMPLETO)

JAMES RODRIGUEZ SI ALLONTANA DAL NAPOLI – Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, rischia però di saltare una trattativa che sembrava ormai alla battute finale, si tratta del colombiano James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina il calciatore ha scelto l’Atletico Madrid, ‘Bombazo a la vista’ è il titolo del giornale che spiega come la volontà di James sia quella di non spostarsi da Madrid e passare quindi dal Real all’Atletico ed essere allenato quindi dell’allenatore Simeone. Anche l’accordo tra i club sembrerebbe ormai nella fase finale con la fumata bianca che potrebbe arrivare addirittura a stretto giro di posta. Si tratta di una tegola importante per il Napoli che aveva deciso di puntare tanto sul colombiano per rinforzare la rosa, adesso dovrà guardarsi altrove salvo nuovo clamoroso inserimento con un’offerta irrinunciabile. (L’ARTICOLO COMPLETO)

NOME SUGGESTIVO PER L’ATTACCO DEL BOLOGNA – All’indomani della notizia che ha sconvolto la squadra rossoblu e non solo, i felsinei sono alla ricerca di un attaccante. L’ultimo nome spuntato fuori è suggestivo e affascinante: secondo il Daily Express, infatti, l’obiettivo per il reparto offensivo risponde a Daniel Sturridge. Il 29enne attaccante britannico si è appena svincolato dal Liverpool ed è in cerca di una nuova squadra. (L’ARTICOLO COMPLETO)