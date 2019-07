Calciomercato, le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan, asse attivo Genoa-Torino, il punto sulla B

DUE NOMI NUOVI PER IL MILAN – Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è valutato 20 milioni dai Reds. Ecco spuntare allora un nome già accostato al Diavolo in tempi recenti: Matija Nastasić. Lo Schalke, proprietario del cartellino dell’ex Fiorentina, potrebbe così farsi “perdonare” di aver soffiato Kabak ai rossoneri. Nella trattativa potrebbe entrare anche Ricardo Rodriguez. (L’ARTICOLO COMPLETO)

ASSE ATTIVO GENOA-TORINO – Torino alla carica per Kouamé, come parziale contropartita potrebbe rientrare Gustafson (più conguaglio), sempre i rossoblu hanno superato il Parma nella corsa al centrocampista del Napoli Rog. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL PUNTO SULLA SERIE B -Si muove la Cremonese. I grigiorossi stanno definendo l’arrivo di Deli dal Foggia, vogliono riportare in Lombardia Cavion e seguono Barberis. L’Ascoli è forte sull’attaccante Firenze. La Juve Stabia ha concluso l’operazione Mallamo con l’Atalanta, il Chievo è vicno a Ceter del Cagliari. Il Cittadella, finalista perdente degli ultimi playoff, punta Vita e tenta di strappare alla Roma Celar, bomber della Primavera. Molto attivo il Frosinone: si avvicina Szyminski, che si svincolerà dal Palermo. Si guarda anche all’estero: piacciono Czyborra dell’Heracles e Bjorkan del Bodo Glimt. Scatenato l’Empoli che sta per chiudere tre colpi: Moreo, Pirrello e Brignoli sono vicinissimi ai toscani. Si muove concretamente anche la Salernitana di Lotito e Ventura. In casa Palermo si puntano Embalo, Rispoli e Trajkovski; vivo l’interesse anche per Zampano. (L’ARTICOLO COMPLETO)